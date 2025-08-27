Agentes de Saúde de Aquidauana recebem treinamento em Primeiros Socorros

Capacitação do SAMU prepara profissionais para agir em emergências e faz parte do programa Mais Saúde com Agente
Juliano Dervalho/AGECOM
Na manhã desta terça-feira (27), Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE) de Aquidauana participaram de uma capacitação em Primeiros Socorros. A atividade foi ministrada pela equipe do SAMU e faz parte do Curso Técnico do programa Mais Saúde com Agente.
O treinamento teve como objetivo qualificar os profissionais para que possam atuar de forma rápida e segura em situações de emergência. Durante a formação, foram abordados temas como avaliação inicial da vítima, sinais vitais, atendimento em casos de engasgo, queimaduras e a importância de acionar o socorro especializado quando necessário.
Além das aulas teóricas, os agentes também participaram de práticas essenciais, como a execução da Reanimação Cardiorrespiratória (RCP) e da manobra de Heimlich, utilizada em casos de obstrução das vias aéreas.
O programa Mais Saúde com Agente é uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e a Secretaria Municipal de Saúde. O curso tem formato híbrido, combinando atividades a distância e presenciais, e busca fortalecer a integração entre a Atenção Primária e a Vigilância em Saúde.
Em Aquidauana, três turmas participam da formação, orientadas pelos preceptores Daniele Ferreira de Souza, Thiago dos Santos Silveira e Waldemar Celestino da Silva Filho.
