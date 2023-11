Agentes do Detran atuam para conter incêndio no Santuário de Piraputanga

Na tarde de ontem, 03, uma ação dos agentes do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) chamou a atenção. Enquanto realizavam patrulhamento viário na MS-450 (Estrada Parque), os agentes combateram um princípio de incêndio no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, localizado em Piraputanga, distrito de Aquidauana.

Condutores que passavam pela MS-450 perceberam a fumaça e as chamas que começavam a tomar conta do local. Eles prontamente alertaram os agentes do Detran, que imediatamente se deslocaram para a ocorrência.

Chegando no local, agentes do Detran contiveram o incêndio. Nenhum ferido foi relatado no incidente.