Agepen protagoniza debate sobre trabalho em presídios em Aquidauana

Encontro aconteceu no auditório da Escola Estadual Cel José Alves Ribeiro (Cejar) / Divulgação

A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), por meio da Diretoria de Assistência Penitenciária, realizou o 5º Encontro Estadual de Incentivo ao Trabalho Prisional na noite desta terça-feira, no auditório da Escola Estadual Cel José Alves Ribeiro (Cejar) em Aquidauana.

O evento reuniu autoridades e empresários da região com o objetivo de fomentar oportunidades de ocupação laboral para a massa carcerária, além de demonstrar as vantagens da contratação da mão de obra prisional e incentivar o interesse de novos empregadores.

Público presente no evento - Divulgação

Os alunos do 'Bombeiros de Amanhã', projeto social do 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, cantaram os hinos do Mato Grosso do Sul e Nacional. Os Desbravadores da Igreja Adventista de Aquidauana realizaram uma apresentação no início do evento.



Estavam presentes o diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, o juiz da Vara de Execução Penal do Interior, Luiz Felipe Medeiros Vieira, o Diretor do Estabelecimento Penal de Aquidauana, Cláudio dos Reis Alviço, o Diretor do Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto, Aberto e Assistência ao Albergado de Aquidauana, Fábio Ferreira Amarilio, e o Diretor da Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti, Reginaldo Francisco Regis, além da equipe técnica da Agepen ligada ao tema, para esclarecer dúvidas dos participantes.

Luiz Felipe Medeiros Vieira, juiz da Vara de Execução Penal do Interior - Divulgação

O encontro abordou temas como a redução significativa dos custos para os empregadores. A ocupação de reeducandos também contribui para a reinserção social, refletindo na diminuição da reincidência criminal e, consequentemente, nos índices de violência.

Os Desbravadores da Igreja Adventista de Aquidauana - Divulgação

Em Mato Grosso do Sul, atualmente, cerca de 37% da massa carcerária está inserida em atividades laborais, sendo mais da metade em trabalhos remunerados através de parcerias com 221 empresas privadas e instituições públicas. Esta foi a primeira vez que o evento foi realizado na cidade de Aquidauana.



