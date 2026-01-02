Agesul anuncia projeto de pavimentação da rodovia MS-345

O Pantaneiro

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), publicou edital para a contratação de empresa responsável pela elaboração do projeto executivo de pavimentação da rodovia MS-345, em Aquidauana. A iniciativa representa um avanço aguardado há anos por comunidades indígenas, assentamentos rurais e moradores da região.

O trecho contemplado liga a área urbana de Aquidauana à Ponte do Grego, passando pela Aldeia Limão Verde, pelo distrito de Cipolândia, além dos assentamentos Indaiá I, II e III e outras comunidades ao longo da via. A pavimentação é considerada estratégica para melhorar a mobilidade, garantir mais segurança no tráfego e fortalecer a economia local.

A obra é vista como fundamental para a agricultura familiar, já que o asfalto deve facilitar o escoamento da produção de pequenas propriedades e assentamentos até os centros urbanos de comercialização, além de proporcionar melhores condições de acesso a serviços básicos, como saúde e educação.

A publicação do edital ocorre após reivindicações antigas da população local, que ganharam visibilidade recentemente. Em outubro, indígenas chegaram a interditar a MS-345 em protesto por melhorias na infraestrutura da estrada. Na ocasião, o bloqueio aconteceu em um trecho estratégico entre Aquidauana e Cipolândia, a cerca de 12 quilômetros do centro da cidade, e tinha como principal demanda a pavimentação da via.

Conforme reportagem do O Pantaneiro, durante a manifestação, as lideranças destacaram que, caso o asfaltamento não fosse iniciado, seria necessária manutenção frequente da estrada para garantir condições mínimas de trafegabilidade. O protesto chamou atenção para problemas históricos enfrentados por quem depende da rodovia diariamente.

Com o anúncio do projeto executivo, a expectativa agora é que a pavimentação da MS-345 avance para as próximas etapas, representando uma resposta concreta às demandas das comunidades e um passo importante para o desenvolvimento social e econômico da região de Aquidauana.

