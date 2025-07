Agesul lança licitação para projeto de engenharia em pavimentação de rodovias em Aquidauana

Estrada de Piraputanga / Ilustrativa

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) lançou licitação para contratar empresa e elaborar projeto de engenharia para pavimentação de rodovias estaduais em Aquidauana.

Segundo o aviso divulgado no Diário Oficial do Estado, a empresa que vencer a licitação deverá elaborar projeto executivo de engenharia, com EVTEA, para implantação e pavimentação, das rodovias MS-447, trecho: entr. rodovia MS-352, MS-345, no início do trecho urbano na Rua Valdomiro Queiroz.

Na MS-345, a pavimentação vai acontecer no trecho entr. rodovia MS-447/ MS-356 (início trecho urbano do distrito de Cipolândia) – início.

Serão pavimentados 95,40 km de rodovias nos municípios de Aquidauana e Dois Irmãos do Buriti.

Assim, o valor estimado para o projeto é R$ 4.563.177,26. A licitação será aberta no dia 16 de setembro, às 14h [horário de MS].

O edital e os anexos estão no site https://www.agesul.ms.gov.br/ e https://www.gov.br/pncp/pt-br.

