Aglay Trindade é homenageada pela Academia de Letras do Brasil

A escritora aquidauanense Aglay Trindade Nantes foi homenageada pela Academia de Letras do Brasil – Seccional Campo Grande (ALB-CG), ao ser escolhida como patrona da Cadeira nº 36 da instituição. A informação consta em comunicado oficial divulgado pela Academia, datado de 18 de dezembro de 2025, em Campo Grande.De acordo com o documento, Aglay Trindade, autora da obra “Morro Azul: Estórias Pantaneiras”, passa a dar nome à cadeira que será ocupada, a partir de 14 de janeiro de 2026, pelo acadêmico Raphael Mesquita. A escritora, já falecida, é reconhecida por sua contribuição à literatura sul-mato-grossense, com produções que abordam temas ligados à memória e à realidade regional.A homenagem contou com a participação de sua irmã, a escritora Jandira Trindade, que esteve presente na cerimônia realizada em Campo Grande. Durante o evento, Jandira representou a família e destacou a trajetória literária de Aglay, inclusive com a leitura de trechos e referências à produção poética da autora aquidauanense.Natural de Aquidauana, Aglay Trindade é lembrada por sua atuação na literatura regional e pelo legado deixado por meio de suas obras. A escolha de seu nome como patrona de uma cadeira da Academia de Letras do Brasil reforça o reconhecimento institucional de sua contribuição cultural e literária, projetando a memória da escritora aquidauanense no cenário acadêmico estadual e nacional.

