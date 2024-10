Agora: Acidente com vítima fatal na BR-262 em Miranda

Uma colisão frontal envolvendo uma carreta e um veículo de passeio no início da noite deste domingo (13) na BR-262, próximo ao Posto da Polícia Millitar Ambiental (PMA) deixou uma vítima fatal.

A vítima é o motorista do veículo de passeio, que seguia sentido Miranda-Corumbá, sozinho, em um Fiat Strada e não resistiu com a violência do impacto. O motorista da carreta, que seguia em sentido contrário, não sofreu ferimentos.

O acidente mobilizou o Corpo de Bombeiros e a perícia criminal foi acionada para investigação da dinâmica do acidente.