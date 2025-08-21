Acessibilidade

21 de Agosto de 2025 • 12:24

Agora: Acidente entre Polo e Fox na entrada de Terenos deixa trânsito lento

Colisão ocorreu na BR-262

Redação

Publicado em 21/08/2025 às 10:45

Reprodução

Um acidente entre um VW Fox e um VW Polo na primeira entrada da cidade de Terenos, na BR-262, deixou o trânsito lento na manhã desta quinta-feira (21).

Um vídeo enviado à reportagem do jornal O Pantaneiro, mostra a batida de frente do Fox branco na lateral do Polo cor cinza.

Pela dinâmica do acidente, o Fox atingiu o Polo. Não há informações de feridos.

O Pantaneiro acompanha o caso.

