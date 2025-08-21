Agora: Acidente entre Polo e Fox na entrada de Terenos deixa trânsito lento

Colisão ocorreu na BR-262
Reprodução
Um acidente entre um VW Fox e um VW Polo na primeira entrada da cidade de Terenos, na BR-262, deixou o trânsito lento na manhã desta quinta-feira (21).
Um vídeo enviado à reportagem do jornal O Pantaneiro, mostra a batida de frente do Fox branco na lateral do Polo cor cinza.
Pela dinâmica do acidente, o Fox atingiu o Polo. Não há informações de feridos.
O Pantaneiro acompanha o caso.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Educação
Prefeitura firma convênio para reforçar proteção ambiental em Aquidauana
Aquidauana realiza ação do Hiperdia com acompanhamento de hipertensos e diabéticos
Profissionais de Aquidauana recebem capacitação em Primeiros Socorros
Economia
Capital sul-mato-grossense teve uma das maiores reduuções do país, com destaque para arroz, feijão e café
Polícia
Seis vítimas foram resgatadas e investigação aponta violação grave de direitos humanos em propriedade de grupo agropecuário milionário
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS