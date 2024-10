Acidente com capotamento deixa dois feridos no bairro Cidade Nova

Ronald Regis / O Pantaneiro

Na manhã desta quarta-feira (9), um grave acidente de trânsito envolvendo dois veículos aconteceu no cruzamento da Rua Estevão Alves Corrêa com a Comonório Simões Pires, no bairro Cidade Nova, em Aquidauana. A colisão entre um Ford Ka branco e uma Hilux branca resultou no capotamento da Hilux e deixou dois feridos.



A condutora do Ford Ka, uma mulher, foi encaminhada para o pronto-socorro local, mas seu estado de saúde ainda não foi divulgado. O condutor da Hilux, um homem, também foi levado para o hospital, e até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.



Equipes do Detran, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar chegaram rapidamente ao local e estão realizando o atendimento necessário, além de coordenar o trânsito na região.



Ainda não há informações detalhadas sobre as causas da colisão. O jornal O Pantaneiro segue acompanhando o caso ao vivo e trará mais atualizações ao longo do dia.

Veja mais fotos: