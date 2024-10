AGORA: Colisão entre motos deixa dois feridos em Aquidauana 

Na noite deste domingo (27), por volta das 22h, o Corpo de Bombeiros de Aquidauana e a equipe do SAMU foram acionados para atender a um acidente envolvendo duas motocicletas na esquina da Rua Duque de Caxias com a Rua Giovane Toscano de Brito.

No local, foram encontradas duas motos: uma Honda Titam 150 e uma Honda Biz, ambas envolvidas na colisão. Os motociclistas, que estavam nas motos, foram identificadas como as vítimas do acidente. Um deles sofreu escoriações leves, enquanto o outra apresentava, além de escoriações, uma suspeita de fratura em uma das pernas. As vítimas foram prontamente encaminhadas ao Pronto-Socorro de Aquidauana para receber atendimento médico.

A equipe da Polícia Militar também esteve presente no local, prestando assistência e realizando os primeiros atendimentos. Vale destacar que a colisão ocorreu em uma área com semáforo, mas as causas do acidente ainda não foram divulgadas.

As autoridades seguem investigando o incidente para determinar as circunstâncias que levaram à colisão.