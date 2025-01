Agora: Grave acidente na avenida Pantaneta

Na noite desta segunda-feira, 06 de janeiro, por volta das 20h40, um grave acidente de trânsito envolvendo cinco veículos foi registrado na Avenida Pantaneta, em Aquidauana, próximo à rotatória principal. O acidente, que gerou grande repercursão, envolveu três caminhonetes e dois carros de passeio, deixando o trânsito da região totalmente comprometido.

De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu quando a motorista da Fiat Titano após realizar a conversão da rotatória, perdeu o controle do veículo e invadiu a contramão da avenida, acertando em cheio uma Mitsubishi Savana que estava devidamente estacionada na via e foi parar a aproximadamente 25 metros do local do acidente. Além da Mitsubishi, a Fiat Titano bateu também em uma Amarok que, com o impacto forte, foram parar em cima da calçada. Alem disso houve um engavetamento em um Palio e um Renegate.

Equipes de resgate e policiais militares foram acionadas e chegaram ao local para prestar atendimento às vítimas e controlar o fluxo de tráfego. Felizmente, segundo informações preliminares, não houve vítimas.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Militar de Aquidauana. A rotatória ficou parcialmente bloqueada por alguns minutos. A equipe de trânsito da cidade esteve no local para orientar os motoristas e garantir a segurança de todos durante os trabalhos de remoção dos veículos envolvidos.

O acidente destaca mais uma vez a importância da atenção redobrada dos motoristas, especialmente em pontos de maior movimento, como as rotatórias, onde colisões são mais frequentes.