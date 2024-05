Agora: Homem é encontrado morto em Aquidauana

Um homem, que ainda não teve a identidade revelada, foi encontrado morto no final da tarde desta terça-feira (14) no Bairro Serraria, em Aquidauana. De acordo com as primeiras informações, o homem era visto com frequência pela região e estava ainda hoje sentado na esquina das ruas Helio Galan Fernandes com Antonio Nogueira, onde foi visto lendo uma bíblia.

Já mais tarde, populares perceberam que o senhor estava caído e acionaram o Corpo de Bombeiros. Duas viaturas foram deslocadas até o local, onde foi constatado o óbito.