Agosto Dourado reúne mães, gestantes e bebês na ESF Guanandy

Assessoria de Comunicação

O evento reuniu mães, gestantes e bebês, oferecendo palestras, orientações e atividades práticas. Um dos destaques foi a aula conduzida pela equipe do SAMU de Aquidauana, que demonstrou manobras de desobstrução de vias aéreas em casos de engasgo, com técnicas para bebês, crianças e adultos. A capacitação foi conduzida pela enfermeira Vanessa Arce e pelo técnico em enfermagem Charles Cristiano Barbosa.

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) Guanandy promoveu, na tarde de ontem (28), uma programação especial em celebração ao Agosto Dourado, mês dedicado ao incentivo ao aleitamento materno.

A nutricionista Carolina dos Santos reforçou a importância do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida, destacando os benefícios para a saúde, imunidade e desenvolvimento dos bebês. Já a assistente social Keyla Reis falou sobre os aspectos sociais e emocionais da maternidade, incentivando a criação de redes de apoio entre mães.

A programação contou ainda com a participação da fisioterapeuta Thais Bordon, que destacou os cuidados pós-parto e a relevância da amamentação para o bem-estar físico da mulher.

Segundo a organização, a iniciativa buscou não apenas conscientizar sobre os benefícios da amamentação, mas também preparar as mães para agir em situações de urgência, reforçando o cuidado integral com a saúde materno-infantil.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!