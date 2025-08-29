Acessibilidade

29 de Agosto de 2025 • 15:31

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Agosto Dourado reúne mães, gestantes e bebês na ESF Guanandy

Programação contou com palestras, orientações e treinamento em primeiros socorros

Redação

Publicado em 29/08/2025 às 14:01

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Assessoria de Comunicação

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) Guanandy promoveu, na tarde de ontem (28), uma programação especial em celebração ao Agosto Dourado, mês dedicado ao incentivo ao aleitamento materno.

O evento reuniu mães, gestantes e bebês, oferecendo palestras, orientações e atividades práticas. Um dos destaques foi a aula conduzida pela equipe do SAMU de Aquidauana, que demonstrou manobras de desobstrução de vias aéreas em casos de engasgo, com técnicas para bebês, crianças e adultos. A capacitação foi conduzida pela enfermeira Vanessa Arce e pelo técnico em enfermagem Charles Cristiano Barbosa.

Leia Também

• Caixa conclui pagamento da parcela do Bolsa Família de agosto

• Pé-de-Meia: nascidos em julho e agosto recebem 6ª parcela

• Prévia da inflação tem queda de 0,14% em agosto

A nutricionista Carolina dos Santos reforçou a importância do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida, destacando os benefícios para a saúde, imunidade e desenvolvimento dos bebês. Já a assistente social Keyla Reis falou sobre os aspectos sociais e emocionais da maternidade, incentivando a criação de redes de apoio entre mães.

A programação contou ainda com a participação da fisioterapeuta Thais Bordon, que destacou os cuidados pós-parto e a relevância da amamentação para o bem-estar físico da mulher.

Segundo a organização, a iniciativa buscou não apenas conscientizar sobre os benefícios da amamentação, mas também preparar as mães para agir em situações de urgência, reforçando o cuidado integral com a saúde materno-infantil.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

ESF do São Francisco promove roda de cuidados para mães e gestantes

Eventos

Desfile Cívico de 7 de Setembro será realizado em parceria entre cidades

Geral

Prefeito discute saúde mental com psicólogos da rede pública

'Festival de Inverno é orgulho para Bonito', destaca prefeito

Prefeito de Nioaque será destaque no maior evento de comunicação política do país

Prefeito discute novo projeto viário que ligará regiões do Pantanal

Polícia

Quarta-feira violenta em Aquidauana: prisões, drogas e ameaças marcam ações da PM

Publicidade

Cidade

Aquidauana inicia mapeamento de trilha ecológica na Lagoa Comprida

ÚLTIMAS

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões

Números sorteados foram: 30 - 33 - 42 - 44 - 52 - 56

Corumbá

Seminário de Patrimônio Cultural de MS continua nesta sexta

Evento acontece em Corumbá e reúne pesquisadores, gestores culturais, instituições de ensino e representantes da sociedade civil

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo