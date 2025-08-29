Agosto Dourado reúne mães, gestantes e bebês na ESF Guanandy

Programação contou com palestras, orientações e treinamento em primeiros socorros
Assessoria de Comunicação
A Estratégia de Saúde da Família (ESF) Guanandy promoveu, na tarde de ontem (28), uma programação especial em celebração ao Agosto Dourado, mês dedicado ao incentivo ao aleitamento materno.
O evento reuniu mães, gestantes e bebês, oferecendo palestras, orientações e atividades práticas. Um dos destaques foi a aula conduzida pela equipe do SAMU de Aquidauana, que demonstrou manobras de desobstrução de vias aéreas em casos de engasgo, com técnicas para bebês, crianças e adultos. A capacitação foi conduzida pela enfermeira Vanessa Arce e pelo técnico em enfermagem Charles Cristiano Barbosa.
A nutricionista Carolina dos Santos reforçou a importância do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida, destacando os benefícios para a saúde, imunidade e desenvolvimento dos bebês. Já a assistente social Keyla Reis falou sobre os aspectos sociais e emocionais da maternidade, incentivando a criação de redes de apoio entre mães.
A programação contou ainda com a participação da fisioterapeuta Thais Bordon, que destacou os cuidados pós-parto e a relevância da amamentação para o bem-estar físico da mulher.
Segundo a organização, a iniciativa buscou não apenas conscientizar sobre os benefícios da amamentação, mas também preparar as mães para agir em situações de urgência, reforçando o cuidado integral com a saúde materno-infantil.
