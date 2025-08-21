Acessibilidade

21 de Agosto de 2025 • 16:07

Saúde

Agosto Verde: ESF João André Madsen promove ação sobre saúde mental

Programa Hiperdia destaca a importância de cuidar da mente e apresenta serviços da Rede de Atenção Psicossocial

Redação

Publicado em 21/08/2025 às 13:19

AGECOM

Na manhã de terça-feira (20), a ESF João André Madsen realizou o programa Hiperdia, com o tema “Agosto Verde: Prevenção em Saúde Mental”. A atividade contou com a participação da assistente social Keyla Pereira dos Reis e da psicóloga Fernanda Saraiva Lucena, da equipe multidisciplinar da unidade.

Durante a ação, os profissionais destacaram a importância de reconhecer a saúde mental como parte essencial do bem-estar. Uma dinâmica simbólica com a mão enfaixada mostrou como a dor física costuma ser prontamente percebida e cuidada, enquanto a dor emocional muitas vezes é negligenciada.

Foram discutidos fatores que dificultam o cuidado com a saúde mental, como preconceito, falta de informação, dificuldade em pedir ajuda e barreiras de acesso. Ao final, a equipe apresentou a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e orientou os pacientes sobre os serviços disponíveis.

O encontro reforçou que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo, alinhando-se às ações do Agosto Verde, campanha de conscientização sobre saúde mental.

