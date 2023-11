Agricultores de Aquidauana investem no plantio de goiabas de qualidade

Divulgação/ Assessoria

O aroma chega a ser adocicado, a cor rosê e o tamanho das goiabas chega a encher os olhos, mal cabem nas mãos de tão grandes e bonitas. Assim, são as goiabas de qualidade produzidas no Assentamento Indaiá III, na Chácara São Pio.

O casal de agricultores, Paulo Edson e Regina Leandro da Silva, proprietários da Chácara São Pio, pesquisaram e decidiram apostar no plantio de goiabas. A plantação começou tímida, com apenas 20 mudas de goiabas, mas com as primeiras colheitas, Paulo e Regina perceberam que a terra era promissora e ampliaram o plantio.

Em recente visita à Chácara São Pio, a secretária de Produção – Paula Poline e o engenheiro agrônomo Roniedison da Silva Menezes do SENAR, que presta assistência técnica no local, conferiram como está o andamento da produção e as expectativas para a colheita das goiabas.

O casal de produtores Paulo e Regina estão produzindo doce de goiaba, a popular goiabada cascão. “O sabor das goiabas produzidas aqui é incomparável e a qualidade é de primeira. Logo, a goiabada produzida tem um sabor sensacional. Com certeza, vai ganhar mercado dentro e fora do nosso município. Para nós, é motivo de orgulho ver nossos pequenos produtores investindo em novas culturas e apostando na força do trabalho e da terra”, destacou a secretária Paula.

De acordo com o engenheiro agrônomo Roniedison da Silva Menezes do SENAR, o projeto começou com 20 mudas e agora eles já trabalham para alcançar nos próximos meses 200 pés de goiabas.

O proprietário Paulo Edson já trabalha uma nova área para receber as novas mudas de goiaba que vem do Estado de Santa Catarina. A produção acontece de forma escalonada, ou seja, produz o ano todo de acordo com o manejo correto dos pés de goiaba.

Conforme explicou a produtora Regina Leandro, a produção já é vendida em Aquidauana, pessoas procuram a chácara e compram as frutas e os doces que são fabricados. “Também já está havendo uma procura por pessoas de outras cidades que ficam sabendo da produção e querem as nossas goiabas”, contou Regina.

A secretária Paula Poline explicou que a política de incentivo à diversificação da produção é uma das iniciativas que o prefeito Odilon tem buscado junto aos produtores, para que mais espécies de hortifrutis sejam plantadas, colhidas e vendidas para a merenda escolar.

“O objetivo do nosso prefeito Odilon é ver as famílias produtoras aumentando sua renda com o plantio de novas culturas e, consequentemente, a prefeitura possa comprar parte dessa produção para diversificar a merenda dos nossos alunos da rede municipal, levando ainda mais sabor, cor e nutrição para as crianças”, completou a secretária Paula.

SERVIÇO - Os produtores que quiserem se informar ou solicitar apoio da Secretaria de Produção, devem procurar a secretaria, que fica localizada na rua Giovani Toscano de Brito, n° 2765, bairro Santa Terezinha (ao lado CAPS); telefone 3241-5874.