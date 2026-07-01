Em parceria com o Prospera MS, o evento contará com a Feira da Agricultura Familiar / Divulgação

A agricultura familiar estará entre os principais destaques da programação do Pantanal Tech MS 2026, que será realizado entre sexta-feira (03) e domingo (05), na Unidade Universitária da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) de Aquidauana. A iniciativa reunirá produtores rurais, instituições, pesquisadores e empreendedores em atividades voltadas ao fortalecimento do setor e à promoção da produção sustentável.

Em parceria com o Prospera MS, o evento contará com a Feira da Agricultura Familiar, espaço destinado à comercialização e divulgação de produtos produzidos por pequenos agricultores de Mato Grosso do Sul. Os visitantes poderão encontrar alimentos, artesanato, itens agroindustrializados e outros produtos que representam a diversidade e a importância da agricultura familiar para a economia das comunidades rurais.

Além da exposição e comercialização, a feira busca aproximar consumidores dos produtores, incentivando a valorização da produção local e estimulando a geração de renda no campo.

A programação também contará com a participação do MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), que apresentará políticas públicas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar. Durante o evento, serão repassadas orientações sobre crédito rural e informações relacionadas ao Programa Mais Alimentos, iniciativa que oferece financiamento para aquisição de máquinas, equipamentos e tecnologias destinadas à modernização das propriedades rurais.

Outro foco da programação será o acesso ao crédito. O Prospera MS apresentará suas linhas de financiamento destinadas a agricultores familiares, assentados da reforma agrária, comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas, mulheres e jovens empreendedores.

Os produtores que visitarem o evento poderão esclarecer dúvidas e conhecer alternativas para investir na ampliação da produção, compra de equipamentos, agregação de valor aos produtos e adoção de novas tecnologias.

As vitrines tecnológicas também prometem atrair a atenção do público ao apresentar soluções voltadas à inovação no campo. Os espaços demonstrativos reunirão universidades, empresas, instituições de pesquisa e produtores para compartilhar conhecimentos e apresentar tecnologias que contribuem para uma produção mais eficiente, sustentável e competitiva.

Segundo a organização, a proposta é integrar inovação, empreendedorismo, acesso ao crédito e desenvolvimento rural, fortalecendo a agricultura familiar e ampliando as oportunidades para quem vive e produz no campo.

Sobre o evento

O Pantanal Tech MS chega à terceira edição consolidado como o maior encontro voltado à produção sustentável no Pantanal. A programação reúne vitrines tecnológicas, painéis, oficinas e espaços de negócios que promovem a integração entre inovação, bioeconomia, turismo, cultura e desenvolvimento regional.

