Agronegócio marca o desenvolvimento aquidauanense

Uma cidade que endossa o poder do Estado de Mato Grosso do Sul com a força do agronegócio, um setor que cresce e alavanca o PIB (Produto Interno Bruto) e Aquidauana tem sua parcela de contribuição, conforme matéria do site O Pantaneiro, em março, 2023, aponta que os dados da Carta de Conjuntura da Agropecuária elaborada pela Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) com base nos últimos dados disponibilizados pelo LSPA/IBGE (Levantamento Sistemático da Produção Agrícola) em março de 2023.

Mato Grosso do Sul tem uma produção agrícola total estimada para o ano de 2023 de 70,57 milhões de toneladas, distribuída por 6,97 milhões de hectares. Comparado aos dados de 2022, isso representa um crescimento de 10,51% em relação a produção e 1,32% em relação a área colhida estimada.

Pelo levantamento da Carta de Conjuntura Agropecuária, que é o mais recente para o setor, sobre a análise da Pecuária, os bovinos aparecem com 17,61 milhões de cabeças no Estado do ponto de vista regional, alguns municípios se destacam em tamanho e participação dos rebanhos do setor Aquidauana representa (4,36%) do setor, sendo também forte nos equídeos Aquidauana (3,89%).

Em resumo, o documento verificou a recorrência dos municípios de Aquidauana, Corumbá, Campo Grande, Dourados, Aparecida do Taboado, e Ribas do Rio Pardo entre os quantitativos de rebanho entre os grupos de animais no Estado do Mato Grosso do Sul.