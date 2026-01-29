Aldeia Argola realiza 2ª edição da Copa Indígena Feminina em 2026

O torneio será disputado na Arena Osorico e reunirá equipes femininas indígenas com o objetivo de promover a prática esportiva, a convivência comunitária e a integração entre as participantes
Divulgação
A comunidade da Aldeia Argola – Vila Reviver realizará, em 2026, a 2ª edição da Copa Indígena Feminina, competição de futebol voltada à participação de mulheres indígenas de diferentes aldeias da região.
O torneio será disputado na Arena Osorico e reunirá equipes femininas indígenas com o objetivo de promover a prática esportiva, a convivência comunitária e a integração entre as participantes.
De acordo com a organização, a competição contará com premiação em dinheiro, sendo R$ 2.000 para a equipe campeã e R$ 1.000 para a equipe vice-campeã, conforme divulgado no material oficial do evento.
A Copa Indígena Feminina é organizada pelo grupo Amigos da Vila, que atua na realização de atividades esportivas na comunidade. A proposta do evento é incentivar a participação feminina no futebol e ampliar o acesso ao esporte entre as mulheres indígenas.
A realização da competição também envolve a comunidade local, com a expectativa de participação de moradores e familiares das atletas durante os jogos.
