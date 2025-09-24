Acessibilidade

24 de Setembro de 2025 • 14:31

Aldeia Bananal celebra união e tradição com a 3ª edição dos Jogos Internos

O evento é marcado por integração cultural, esportiva e social entre as cinco vilas

Redação

Publicado em 24/09/2025 às 10:40

A Aldeia Bananal foi palco, entre os dias 5 e 7 de setembro de 2025, da 3ª edição dos Jogos Internos (JOI), evento marcado por integração cultural, esportiva e social entre as cinco vilas que compõem a comunidade: Baixadão/Paraíso, Cândido/Sobrinho, Central, Jaraguá e Vila Norte.

A realização foi da COCAB – Comissão Organizadora do Campeonato da Aldeia Bananal, em parceria com a liderança local e diversos apoiadores.

A abertura oficial ocorreu na noite de sexta-feira (5), com a entrada das delegações e presença de autoridades, além do apoio do Projeto Laycs. Em um gesto simbólico de valorização ambiental, cada vila realizou o plantio de uma muda de árvore nativa, reforçando a importância da preservação.

Antes da solenidade, os participantes já haviam iniciado as disputas nas competições tradicionais da comunidade, como arco e flecha, lançamento de lança, cabo da paz e atletismo, com provas masculinas e femininas.

Na sequência, começaram os confrontos de futsal e voleibol, que animaram o público durante a noite.

O sábado foi dedicado a uma série de modalidades. Pela manhã, aconteceram os jogos de futebol suíço masculino e feminino. Já no período da tarde, foi a vez das disputas de queimada e voleibol em ambas as categorias.

À noite, o destaque ficou por conta do concurso Garoto e Garota JOI 2025, que movimentou a comunidade.

Os vencedores foram:

Garota JOI 2025: Gabriela Laine Pedro Fialho (Vila Baixadão/Paraíso)

2º lugar: Carla Mayara Gonçalves Fialho (Vila Norte)

3º lugar: Gleicinara Cândido (Vila Cândido/Sobrinho)

Garoto JOI 2025: Kayke Marcos (Vila Cândido/Sobrinho)

2º lugar: João Vitor Dias (Vila Baixadão/Paraíso)

3º lugar: Sandher Alex (Vila Norte)

O domingo foi reservado às decisões. Pela manhã, ocorreram as finais do futebol suíço masculino e feminino. À tarde, as atenções se voltaram para as semifinais e finais do futsal, encerrando o cronograma esportivo.

A cerimônia de encerramento aconteceu às 19h, com a entrega de medalhas, troféus e prêmios em dinheiro, além da divulgação do Campeão Geral dos Jogos:

Vila Norte – R$ 500 + troféu

Vila Baixadão/Paraíso – R$ 300 + troféu

Vila Cândido/Sobrinho – R$ 200 + troféu

Além da competição, os Jogos Internos também foram marcados por apresentações culturais. Na abertura, o evento contou com a participação da cantora Regiane Martins, enquanto no sábado o grupo Moisés e Banda foi responsável por animar a noite.

A COCAB e a liderança da Aldeia agradeceram o empenho de todos os apoiadores e destacaram o espírito de confraternização e união entre as vilas, que fez da 3ª edição dos JOI um marco para a comunidade.

