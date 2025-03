Aldeia Bananal decreta luto de trÃªs dias pela morte da anciÃ£ Neuza Demecio

Arquivo pessoal

A Aldeia Bananal, localizada no município de Aquidauana, está de luto pelo falecimento da anciã Neuza Demecio, ocorrido na manhã desta segunda-feira. Aos 86 anos, Neuza deixou um legado de sabedoria e tradição, sendo mãe de oito filhos, avó de 25 netos e bisavó de 29 bisnetos.



Em reconhecimento à sua importância para a comunidade, o Cacique Célio Fialho e a liderança tribal decretaram luto oficial de três dias. Durante esse período, todas as atividades nas repartições públicas da aldeia estarão suspensas.



A comunidade da Aldeia Bananal expressa profundo pesar pela perda de Neuza Demecio e se solidariza com seus familiares neste momento de dor.

