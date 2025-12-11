Aldeia Bananal recebe oficina de salgados do projeto de geração de emprego e renda

Em 2025, o Projeto Geração de Emprego e Renda ampliou sua atuação com oficinas ministradas pela própria equipe técnica da secretaria / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Aldeia Bananal, em Aquidauana, sediou na última semana uma oficina de salgados para festa, ação itinerante do Projeto Geração de Emprego e Renda, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social. A capacitação reuniu 24 participantes – 22 mulheres e dois homens – que aprenderam técnicas de preparo de pastel, enroladinho de salsicha e esfirra.

A oficina foi ministrada pela professora Islan Carrilho, com auxílio da instrutora Laudelina Oliveira, ambas da equipe técnica da secretaria. A formação prática visa qualificar os moradores para a produção de salgados destinados ao consumo próprio e também à comercialização, ampliando as possibilidades de geração de renda dentro da comunidade.

A iniciativa atendeu a uma indicação do vereador Renato Bossay à Secretaria de Assistência Social. Durante o evento, o secretário Clériton Alvarenga reforçou o compromisso da gestão com a formação profissional em áreas rurais e indígenas. “As aldeias precisam se preparar e se capacitar para estarem aptas aos novos desafios, fortalecendo sua autonomia e ampliando oportunidades”, afirmou.

O vereador Renato Bossay acompanhou a atividade e destacou a importância de levar capacitação direta às comunidades que, muitas vezes, têm dificuldade de acessar cursos na área urbana. “Essa oficina é um passo importante para o desenvolvimento econômico local”, disse.

A ação contou com o apoio da professora Gezilda Cândido, do cacique da Aldeia Bananal, Célio Fialho, e da Igreja Uniedas, por meio do pastor Juarez Marques, que cedeu a estrutura necessária para a realização das aulas.

Em 2025, o Projeto Geração de Emprego e Renda ampliou sua atuação com oficinas ministradas pela própria equipe técnica da secretaria, levando formação profissional a aldeias, distritos e assentamentos de forma descentralizada e acessível. A iniciativa busca promover autonomia econômica e fortalecer a segurança alimentar e financeira das famílias atendidas.

