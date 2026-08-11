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Aldeia Ipegue se despede de Gilmar Francisco Joaquim, o "Foguinho"

Corpo do indígena Terena foi levado para a comunidade nesta segunda-feira, em cortejo acompanhado por familiares, amigos e moradores

Redação O Pantaneiro

Publicado em 11/08/2026 às 08:13

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Gilmar Francisco Joaquim, de 38 anos, era carinhosamente conhecido como "Foguinho" / Reprodução/Redes sociais

A Aldeia Ipegue, em Aquidauana, se despediu de Gilmar Francisco Joaquim, de 38 anos, conhecido carinhosamente como “Foguinho”, nesta segunda-feira (10). Morador da comunidade e indígena do povo Terena, ele foi vítima de uma violenta agressão durante a madrugada de domingo (09), em Campo Grande.

O momento da chegada do corpo e do cortejo foi marcado pela presença de familiares, amigos e moradores que fizeram questão de acompanhar Foguinho em sua última passagem pela comunidade onde vivia.

Cortejo marca despedida de Gilmar Francisco Joaquim, o Foguinho

Cortejo aconteceu nesta segunda-feira - Reprodução

O caixão foi transportado em uma viatura do Prevfogo (Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais) e seguido por carros e motocicletas. Muitas pessoas também fizeram o trajeto a pé, acompanhando o cortejo e prestando suas últimas homenagens.

Agora, na Aldeia Ipegue, localizada na Terra Indígena Taunay/Ipegue, ficam as lembranças de Foguinho entre aqueles que compartilharam sua vida, sua rotina e sua presença na tradicional comunidade em Aquidauana. A despedida desta segunda-feira reuniu pessoas que, de diferentes maneiras, fizeram questão de acompanhá-lo até o último momento.

Cortejo marca despedida de Gilmar Francisco Joaquim, o Foguinho2

Comunidade se reuniu para o último adeus a Foguinho - Reprodução

O crime

Gilmar foi morto após ser violentamente agredido no Beco das Cordas, no bairro Tiradentes, em Campo Grande. Ele estava acompanhado de outro homem, que também foi atacado e precisou ser levado para a Santa Casa de Campo Grande.

A PM (Polícia Militar) foi acionada por volta das 03h20 de domingo para atender inicialmente uma ocorrência de lesão corporal. No local, Gilmar foi encontrado caído e com graves ferimentos no rosto, que estava desfigurado. Uma equipe médica constatou a morte ainda no beco.

A motivação da agressão ainda é investigada. Uma das versões levantadas aponta que o conflito teria começado após uma discussão envolvendo uma motocicleta que havia sido utilizada e danificada. A vítima teria reclamado sobre os estragos, mas decidido não cobrar pelo prejuízo. Posteriormente, os envolvidos teriam retornado ao local e iniciado as agressões.

O homem que acompanhava Gilmar também foi atacado, mas conseguiu fugir mesmo ferido e pedir ajuda a moradores. Ele foi socorrido em estado grave e levado para atendimento médico.

A irmã de Gilmar, que preferiu não se identificar, contou que o irmão não tinha histórico de conflitos e era considerado uma pessoa tranquila pela família e pela comunidade. Segundo ela, os dois residiam há bastante tempo em Campo Grande, sem qualquer histórico de desentendimento.

Crime aconteceu no Beco das Cordas, no bairro Tiradentes, em Campo Grande

Crime aconteceu no Beco das Cordas, no bairro Tiradentes, em Campo Grande - Reprodução/Campo Grande News

Suspeito preso

Horas após o crime, um homem apontado como suspeito da agressão foi localizado pela polícia e preso. Segundo o registro policial, ele teria admitido participação no ataque e relatado ter utilizado uma pedra para atingir Gilmar.

O suspeito foi encontrado no bairro Tiradentes, com a mesma roupa que teria usado durante a agressão. Conforme o boletim de ocorrência, havia uma mancha de sangue na calça. A Polícia Civil segue investigando a participação dos demais envolvidos e a dinâmica do crime.

O caso foi registrado como homicídio simples e homicídio simples na forma tentada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

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