Aldeia Lagoinha celebra 69 anos de história e resistência nesta quinta-feira

Ao longo das décadas, os moradores construíram uma comunidade unida, que mantém viva sua língua, seus rituais e sua conexão com a terra / Arquivo Pessoal

Localizada no distrito de Taunay, em Aquidauana, a Aldeia Lagoinha comemora nesta quinta-feira, dia 4, 69 anos de fundação. A comunidade, liderada pelo cacique Levinson Vicente, é um símbolo de resistência, cultura e organização do povo terena na região.

A aldeia possui uma trajetória marcada pela luta pelo território, preservação das tradições e busca por melhorias nas condições de vida. Ao longo das décadas, os moradores construíram uma comunidade unida, que mantém viva sua língua, seus rituais e sua conexão com a terra.

Com atividades que integram agricultura familiar, artesanato e educação diferenciada, a Lagoinha se destaca não apenas pela sua história, mas também pela força de sua organização interna e pelo papel que desempenha na preservação da identidade indígena no Pantanal sul-mato-grossense.

A data é celebrada com reflexão e orgulho, reforçando a importância da aldeia como espaço de vida, memória e futuro para as novas gerações.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!