Aldeia Lagoinha celebra 69 anos de história e resistência nesta quinta-feira

A aldeia possui uma trajetória marcada pela luta pelo território, preservação das tradições e busca por melhorias nas condições de vida
Ao longo das décadas, os moradores construíram uma comunidade unida, que mantém viva sua língua, seus rituais e sua conexão com a terra / Arquivo Pessoal
Localizada no distrito de Taunay, em Aquidauana, a Aldeia Lagoinha comemora nesta quinta-feira, dia 4, 69 anos de fundação. A comunidade, liderada pelo cacique Levinson Vicente, é um símbolo de resistência, cultura e organização do povo terena na região.
A aldeia possui uma trajetória marcada pela luta pelo território, preservação das tradições e busca por melhorias nas condições de vida. Ao longo das décadas, os moradores construíram uma comunidade unida, que mantém viva sua língua, seus rituais e sua conexão com a terra.
Com atividades que integram agricultura familiar, artesanato e educação diferenciada, a Lagoinha se destaca não apenas pela sua história, mas também pela força de sua organização interna e pelo papel que desempenha na preservação da identidade indígena no Pantanal sul-mato-grossense.
A data é celebrada com reflexão e orgulho, reforçando a importância da aldeia como espaço de vida, memória e futuro para as novas gerações.
