Aldeia Lagoinha realiza 3° Jogos Indígenas

Jogos ocorrem em Aquidauana / Divulgação

Teve início no dia 24 de novembro, a 3ª edição dos Jogos Indígenas da Aldeia Lagoinha em Aquidauana (JOIAL).

Os jogos reúnem as aldeias Lagoinha, Bananal, Ipegue, Água Branca, Colônia Nova, Morrinho e o distrito de Taunay.



Este evento esportivo faz parte das festividades de aniversário de 67 anos da Aldeia Lagoinha comemorado no mês de dezembro.



As modalidades em disputas são: futebol de salão, vôlei, futebol suíço, atletismo, cabo da paz, arco e flecha, tênis de mesa e lança. De acordo com a organização, cerca de 400 atletas estão envolvidos nas competições.



A previsão de término do torneio é para o próximo dia 29 de novembro. A premiação será em troféus e dinheiro distribuído da seguinte forma: campeão- troféu e R$ 2 mil; vice-campeão - troféu e R$ 1 mil; e para o terceiro lugar - troféu e R$ 500,00.





O cacique da Aldeia Lagoinha Leveson Vicente e o presidente do JOIAL, professor Jonatas Moreira que organizam o torneio, agradeceram o apoio da Prefeitura de Aquidauana e do prefeito Odilon Ribeiro, no incentivo à prática esportiva nas aldeias, proporcionando melhor qualidade de vida às comunidades indígenas.