Aldeia sedia curso de operação e manutenção de motosserra em Aquidauana

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

Durante esta semana, a aldeia Buritizinho, localizada no município de Aquidauana (MS), está recebendo o Curso de Operação e Manutenção de Motosserra, oferecido gratuitamente à população indígena da região. A capacitação é promovida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), em parceria com o Sindicato Rural, lideranças indígenas locais e a Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Núcleo de Geração de Emprego e Renda.



O curso tem como principal objetivo preparar os participantes para o uso seguro e eficiente da motosserra, abordando tanto aspectos técnicos quanto de segurança. A formação busca reduzir riscos de acidentes e garantir o uso correto da ferramenta, o que também contribui para a durabilidade do equipamento.



A ação conta com a participação de indígenas das etnias Terena, Kadweu e Xavante, e as aulas estão sendo ministradas pelo instrutor do SENAR, Pedro Claus.



O prefeito Mauro do Atlântico esteve presente na aldeia para acompanhar a realização da capacitação e ressaltou a importância da iniciativa para a melhoria da qualidade de vida da população indígena. “Importante destacar também que o curso acontece aqui dentro da aldeia, facilitando a participação deles e o acesso ao conhecimento. Agradecemos a parceria salutar do Sindicato Rural e do SENAR em oferecer essas qualificações para os indígenas do nosso município junto com a Secretaria de Assistência Social”, afirmou o prefeito.



Além do curso de motosserra, está previsto para a próxima semana o início de uma nova formação na aldeia: o Curso de Operação de Roçadeira Costal, ampliando ainda mais as possibilidades de capacitação profissional para os moradores.

