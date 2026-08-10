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JOGOS INDÍGENAS

Aldeia Tixane vence desfile e conquista o título de casal Jopoin 2026

Eliza Correia e Arielson Pereira representaram a comunidade e ficaram em primeiro lugar no tradicional desfile dos Jogos dos Povos Indígenas de Aquidauana

Redação

Publicado em 10/08/2026 às 21:00

Atualizado em 10/08/2026 às 21:16

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A Aldeia Tixane foi a grande vencedora do tradicional desfile do 15º Jopoin (Jogos dos Povos Indígenas de Aquidauana). O casal Eliza Correia e Arielson Pereira, representante da comunidade, conquistou o 1º lugar na edição de 2026, celebrando a cultura, a identidade e as tradições dos povos indígenas de Aquidauana.

O desfile, realizado neste sábado (8), foi um dos momentos mais aguardados da programação dos Jogos, que integram as comemorações pelos 134 anos de Aquidauana. Além da competição esportiva, o Jopoin valoriza manifestações culturais e promove a integração entre as comunidades indígenas do município.

Na classificação do desfile, a Aldeia Buritizinho ficou com o segundo lugar, seguida pela Aldeia Lagoinha, em terceiro, e pela Aldeia Ipegue, que conquistou a quarta colocação.

Cultura e tradição em destaque

A escolha do casal vencedor é parte da programação que busca evidenciar a beleza, a cultura e a identidade dos povos indígenas participantes do Jopoin. O desfile reúne representantes das comunidades em uma celebração marcada por elementos tradicionais e pela valorização da história e dos costumes indígenas.

A edição de 2026 dos Jogos reúne mais de 700 participantes, entre atletas, dirigentes e integrantes das comissões técnicas, representando 13 comunidades indígenas.

Além do desfile, a programação conta com competições de futebol, futsal, voleibol, atletismo, cabo da paz, arco e flecha e lança.

Promovido pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o Jopoin une esporte e cultura e se consolida como um dos principais eventos de valorização dos povos indígenas do município.

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