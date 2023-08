Aldeias enriquecem a cultura, o artesanato, a política e o esporte

Os povos originários que habitam terras brasileiras desde tempos remotos representam muito da nossa cultura, hábitos e tradições. Apesar de todo o desenvolvimento do país e do mundo, os indígenas resistirem com bravura a toda dificuldade e preservam língua e tradições, inclusive na cidade de Aquidauana, com um destaque importante para essa comunidade.

Segundo o censo de 2022, a população indígena brasileira aumentou. Hoje, os povos originários somam, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), exatos 1.693.535. Em 2010, quando foi realizado o Censo anterior, foram contados 896.917 indígenas no país. De acordo com o levantamento, a população indígena atual equivale a um aumento de 88,82% em 12 anos e representa 0,83% do total de habitantes no Brasil.



Com a nova contagem dessa população pelo censo 2022, o Mato Grosso do Sul, passou a ocupar o terceiro lugar com o maior número de povos originários no país. Até o censo de 2010 o Estado era o segundo da federação em concentrar indígenas aldeados. Apesar dessa classificação, o IBGE aponta que o censo 2022 identificou que a população indígena de Mato Grosso do Sul cresceu 51% entre 2010 e 2022, passando de 77.025 para 116.346 em 12 anos.

Um crescimento expressivo, que reflete nas cidades do estado com a maior população que são: Campo Grande, Dourados, Amambai, Aquidauana e Miranda. As etnias existentes no estado do Mato Grosso do Sul são Guarani, Kaiowá, Terena, Kadiwéu, Kinikinaw, Atikun, Ofaié e Guató. Que se comunicam na sua língua mãe, sendo essas: Guarani, Terena, Kadiwéu, Guató, Ofaié e Kinikinaw.

Em Aquidauana, onde essa população da etnia Terena se divide em dez aldeias que contribuem para a cultura, o artesanato, a política, o esporte e o desenvolvimento econômico do município, que é considerado o “Lar dos Terenas”, têm essa comunidade composta pelas aldeias, Colônia Nova, Água Branca, Ipegue, Bananal, Lagoinha, Morrinho, Imbirussu, Limão Verde, Córrego Seco e Buritizinho, totalizando uma população de 9.428. Os dados apresentados foram levantados por meio do censo 2022/IBGE.

O resultado expresso no dia 7 de agosto, foi fruto de um trabalho conjunto entre o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) com o apoio da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas).