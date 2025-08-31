Acessibilidade

31 de Agosto de 2025 • 17:03

Aquidauana

Alegria e superação marcam a 3ª Corrida Inclusiva da Pestalozzi

Participantes e organização comemoram momento de inclusão, esporte e solidariedade na ação realizada neste domingo

Redação

Publicado em 31/08/2025 às 16:35

Atualizado em 31/08/2025 às 16:44

A manhã deste domingo (31) foi marcada por emoção, solidariedade e superação com a realização da 3ª Corrida Inclusiva da Pestalozzi de Aquidauana, que aconteceu em frente à Escola Pestalozzi, na rua Oscar Trindade de Barros, no Bairro da Serraria. A largada foi às 7h, reunindo atletas amadores, profissionais, crianças e pessoas com deficiência (PCD) em uma verdadeira celebração da inclusão e do espírito esportivo.

O evento teve como inscrição a doação de um brinquedo no valor mínimo de R$ 15, reforçando o caráter solidário da iniciativa. Todos os brinquedos arrecadados serão destinados a crianças atendidas pela instituição, que atua há décadas na promoção de direitos e qualidade de vida para pessoas com deficiência.

Corrida para Todos

Com categorias pensadas para diferentes perfis e faixas etárias, a corrida contou com:

Corrida Kids (50m) – para os pequenos se divertirem e sentirem o gostinho das pistas;

Caminhada 3 km – voltada para quem prefere um ritmo mais tranquilo;

Corrida 5 km – ideal para corredores iniciantes e intermediários;

Corrida 5 km PCD – voltada exclusivamente para pessoas com deficiência, promovendo inclusão ativa;

Corrida 10 km – para atletas que gostam de um desafio maior.

Premiação e Reconhecimento

Os cinco primeiros colocados de cada categoria receberam troféus como reconhecimento pelo desempenho e pela participação. A alegria dos premiados, no entanto, era compartilhada com todos os participantes, que cruzaram a linha de chegada ao som de aplausos e palavras de incentivo.

Mais do que uma Corrida

Além da competição, o evento foi uma oportunidade de confraternização comunitária. Famílias inteiras compareceram, voluntários ajudaram na organização, e muitos participantes destacaram a importância de eventos como este para reforçar valores como empatia, respeito e inclusão.

A Corrida Inclusiva da Pestalozzi já se consolida como um dos eventos mais aguardados no calendário de Aquidauana, unindo esporte, solidariedade e responsabilidade social.

Parabéns a todos os envolvidos por fazer da manhã de 31 de agosto um momento inesquecível de união e esperança!

