Alegria e superação marcam a 3ª Corrida Inclusiva da Pestalozzi

Participantes e organização comemoram momento de inclusão, esporte e solidariedade na ação realizada neste domingo
A manhã deste domingo (31) foi marcada por emoção, solidariedade e superação com a realização da 3ª Corrida Inclusiva da Pestalozzi de Aquidauana, que aconteceu em frente à Escola Pestalozzi, na rua Oscar Trindade de Barros, no Bairro da Serraria. A largada foi às 7h, reunindo atletas amadores, profissionais, crianças e pessoas com deficiência (PCD) em uma verdadeira celebração da inclusão e do espírito esportivo.
O evento teve como inscrição a doação de um brinquedo no valor mínimo de R$ 15, reforçando o caráter solidário da iniciativa. Todos os brinquedos arrecadados serão destinados a crianças atendidas pela instituição, que atua há décadas na promoção de direitos e qualidade de vida para pessoas com deficiência.
Corrida para Todos
Com categorias pensadas para diferentes perfis e faixas etárias, a corrida contou com:
Corrida Kids (50m) – para os pequenos se divertirem e sentirem o gostinho das pistas;
Caminhada 3 km – voltada para quem prefere um ritmo mais tranquilo;
Corrida 5 km – ideal para corredores iniciantes e intermediários;
Corrida 5 km PCD – voltada exclusivamente para pessoas com deficiência, promovendo inclusão ativa;
Corrida 10 km – para atletas que gostam de um desafio maior.
Premiação e Reconhecimento
Os cinco primeiros colocados de cada categoria receberam troféus como reconhecimento pelo desempenho e pela participação. A alegria dos premiados, no entanto, era compartilhada com todos os participantes, que cruzaram a linha de chegada ao som de aplausos e palavras de incentivo.
Mais do que uma Corrida
Além da competição, o evento foi uma oportunidade de confraternização comunitária. Famílias inteiras compareceram, voluntários ajudaram na organização, e muitos participantes destacaram a importância de eventos como este para reforçar valores como empatia, respeito e inclusão.
A Corrida Inclusiva da Pestalozzi já se consolida como um dos eventos mais aguardados no calendário de Aquidauana, unindo esporte, solidariedade e responsabilidade social.
Parabéns a todos os envolvidos por fazer da manhã de 31 de agosto um momento inesquecível de união e esperança!
