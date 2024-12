Além do Papai Noel, shows e cantatas de Natal movimentam centro da cidade

A 8ª edição do Natal da Esperança tem uma programação especial durante o mês de dezembro, com luzes e Papai Noel, além de apresentações culturais e musicais.

A Casa do Papai Noel está aberta para visitação todas as noites das 18h30min às 22 horas. Apenas não abrirá nos dias 24 e 25/12.

Enquanto as crianças aproveitam a magia do Natal, vislumbrados com as milhares de luzes, cores e a Casa do Papai Noel, os adultos podem aproveitar para curtir música de boa qualidade, ali mesmo na Praça dos Estudantes. Também funciona todas as noites a Praça de Alimentação.

O Natal da Esperança foi criado na gestão do prefeito Odilon Ribeiro, trazendo além da temática das decorações e enfeites natalinos, uma opção de lazer e entretenimento para as famílias, além de ser uma oportunidade para os feirantes e vendedores ambulantes trabalharem e ganharem uma renda extra no fim de ano.

Confira abaixo a programação desse mês, todas com entrada franca:

12/12 – 19h – Show com Vanildo;

13/12 – 18h – Entrega de Brinquedos;

14/12 – 18h30 – Abertura e lançamento do Natal de Inovação e Solidariedade; 19h30 – Lançamento Nacional do Programa CI&Verde; 20h – Painel SEMADESC; 21h – Atração cultural (dança); 21h15 – Atração cultural (show).

18/12 – 18h – Na Concha Acústica - Cantata de Natal com apresentações de: Grupo de Louvor da IEQ Vida Nova; Banda Municipal Otávio Mongelli;

19/12 – 19h – Show com Marcão e Juarez;

21/12 – 18h – Na Concha Acústica - Cantata de Natal;

23/12 – 19h – Show com Jarbas & Henrique.

