Aquidauana entra em alerta por baixa umidade e frente fria nesta semana

Muryllo Neves

Nesta segunda-feira, 14 de julho, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo para baixa umidade do ar em Aquidauana e diversas cidades da região.

O aviso vale até as 22h e aponta umidade relativa do ar variando entre 20% e 30%, índice considerado preocupante para a saúde e que exige cuidados redobrados com a hidratação e exposição ao sol.

Segundo o INMET, os próximos dias serão marcados por tempo firme, com sol forte e ausência de chuvas. Esse cenário é consequência de uma massa de ar seco que atua sobre o Mato Grosso do Sul, dificultando a formação de nuvens e mantendo os índices de umidade em níveis críticos.

Com as altas temperaturas durante o dia — que devem atingir máximas de até 32°C até quarta-feira (17) —, a recomendação é para que a população evite esforço físico nas horas mais quentes do dia, beba bastante água e, se possível, mantenha ambientes internos umidificados com bacias de água ou toalhas molhadas. Crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios devem ter atenção especial.

Apesar do calor nos primeiros dias da semana, a previsão aponta mudança no tempo a partir de quinta-feira (18), quando uma frente fria deve avançar sobre a região, provocando queda nas temperaturas. A mínima deve cair para 13°C, e a máxima não deve ultrapassar os 23°C, trazendo um clima mais ameno para Aquidauana e cidades vizinhas.

As autoridades reforçam que, em caso de emergências relacionadas ao clima seco, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

O alerta de baixa umidade e a chegada do frio reforçam a necessidade de cuidados básicos com a saúde e atenção especial aos grupos mais vulneráveis. A orientação é seguir as recomendações dos órgãos oficiais e se preparar para as variações climáticas previstas para esta semana.