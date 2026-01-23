Acessibilidade

23 de Janeiro de 2026 • 18:03

Meio ambiente

Alerta de incêndio no Centro de Aquidauana era fogo em folhas secas

Da redação

Publicado em 23/01/2026 às 15:21

Viatura Corpo de Bombeiros / Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na manhã desta quinta-feira (22), um chamado inicialmente registrado como incêndio em edificação no bairro Centro de Aquidauana. A ocorrência foi atendida pela guarnição do 2º SGBM/3º GBM após acionamento pelo Centro Integrado de Operações (CIOPS).

Durante o deslocamento, a equipe recebeu informações de que a situação poderia envolver um amontoado de lixo em chamas. Ao chegar ao local, os bombeiros constataram que não havia fogo ativo em nenhuma residência. O incidente resumia-se a um amontoado de folhas secas onde as chamas já haviam sido apagadas, restando apenas fumaça residual.

Não havia moradores na casa do imóvel relacionado ao endereço no momento da verificação. A equipe estabeleceu contato com um vizinho, que se comprometeu a resfriar o material com uma mangueira de jardim e a comunicar o fato ao proprietário.

A ocorrência não registrou vítimas e não causou danos à edificação. Após avaliar a situação e fornecer as orientações de segurança necessárias, a guarnição permaneceu no local até ter certeza de que não havia risco de reignição e, em seguida, retornou à base.

