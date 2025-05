Restos da capivara carneada foram deixados na rua Sete de Setembro / Foto: João Éric

Restos do corpo de uma capivara amanheceram na sexta-feira, dia 9, jogados no meio da rua Sete de Setembro, a 200 metros da área central do município de Aquidauana, pouco antes da Vila Trindade.

O animal estava decapitado e todo couro do seu corpo foi amarrado na cerca de arame. Havia sangue e vísceras espalhados ao longo de quase 10 metros. “A capivara foi carneada”, afirmou o repórter João Éric, em transmissão ao vivo para a página do Jornal O Pantaneiro, no Instagram.

A informação chegou à redação do Jornal O Pantaneiro, através de morador preocupado com a possibilidade da capivara ter sido devorada por uma onça, já que o local onde estava é bem próximo da casa onde a moradora Juh Mattos viu uma onça pintada pular sobre a frente do seu carro, quando chegava em casa.

Equipe da Polícia Militar Ambiental, composta pelo sub-tenente Damasceno e pelo Soldado Soares, esteve no local onde a capivara morta foi encontrada, para averiguação do fato. Como resultado das primeiras observações, os policiais esclareceram que trata-se de uma ação humana e não de onça.

Vale lembrar que, de acordo com a Lei Federal 9605, de 12 de fevereiro de 1988, através de seu artigo 29, “matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, resulta em pena de detenção de seis meses a um ano, e Multa”.

A situação poderá ficar pior para as pessoas que praticam este tipo de crime. No começo do ano, a Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Congresso Nacional aprovou no dia 13 de março, o projeto de lei (PL) 2.875/2022, que aumenta a pena para os crimes de maus-tratos e morte contra animais, tanto silvestres quanto domésticos. O projeto, do senador Rogério Carvalho (PT-SE), recebeu relatório favorável do senador Jorge Kajuru (PSB-GO) e segue para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Confira a transmissão ao vivo sobre o caso:

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!