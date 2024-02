Alerta: Sexta-feira terá forte calor, baixa umidade e elevado índice UV

Próximo do nascer do Sol, o céu em Aquidauana está limpo e anuncia um dia de calor e baixa umidade / O Pantaneiro

A população de Aquidauana deve se preparar para condições climáticas extremas para esta sexta-feira, dia. De acordo com o CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), espera-se que a temperatura atinja uma mínima de 24ºC e uma máxima de 38ºC ao longo do dia.

Além das altas temperaturas, é importante destacar que a umidade relativa do ar estará extraordinariamente baixa, marcando cerca de 5%. Essa baixa umidade pode aumentar o desconforto térmico e potencializar os efeitos do calor sobre o corpo humano.

Outro aspecto relevante a ser observado é o índice de radiação ultravioleta (UV), que está previsto para alcançar o valor de 13. Esse índice representa um dos níveis mais altos e perigosos de exposição aos raios UV, apresentando um risco significativo de danos à pele e à saúde, como queimaduras solares, insolação e aumento do risco de câncer de pele.

Diante dessas condições adversas, recomenda-se que os moradores de Aquidauana adotem medidas de proteção adequadas, tais como:

1. Hidratação constante: Beber bastante água ao longo do dia para manter-se hidratado, mesmo sem sentir sede.

2. Evitar exposição ao sol: Buscar abrigo em locais frescos e com sombra durante os períodos de maior calor, principalmente entre 10h e 16h.

3. Utilizar protetor solar: Aplicar protetor solar com fator de proteção adequado (FPS 30 ou superior) e reaplicá-lo a cada duas horas, especialmente em áreas expostas da pele.

4. Vestuário adequado: Optar por roupas leves, de cores claras e tecidos respiráveis para minimizar o desconforto térmico.

5. Proteção para os olhos: Utilizar óculos de sol com proteção UV para proteger os olhos da exposição aos raios solares.

É essencial que a população esteja atenta às condições climáticas e tome as precauções necessárias para evitar problemas de saúde relacionados ao calor e à exposição excessiva ao sol.