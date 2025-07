Alexandre promove ação social e sonha em levar projeto para Aquidauana

Arquivo Pessoal

Natural de Aquidauana e morador de Campo Grande há quase 40 anos, Alexandre Moura tem transformado aos poucos a vida de muitas pessoas por meio de um projeto social que realiza com apoio da esposa e da mãe. Movido pelo desejo de ajudar quem mais precisa, ele idealizou uma série de ações gratuitas que ocorrem todos os sábados na capital e que, em breve, pretende expandir para sua cidade natal, a querida Aquidauana.



"Sou da Vila 40, de Aquidauana. Embora esteja há muitos anos em Campo Grande, carrego no coração as raízes e o carinho pela cidade onde nasci. Meu sonho é levar esse trabalho também para Aquidauana", afirma Alexandre.



A iniciativa começou de forma simples, com a distribuição de cabeças de peixe e salmão — uma ideia da esposa, com o intuito de possibilitar a preparação de caldos nutritivos para famílias em situação de vulnerabilidade.



"Começamos com 30 sacolinhas, cada uma com seis cabeças de peixe. Era uma forma de oferecer algo que alimentasse de verdade", lembra.



O gesto cresceu. Logo vieram os almoços gratuitos aos sábados, com cardápios variados como arroz carreteiro, caldo de peixe, puxerada, caldo de mocotó, entre outros. Além das refeições, os encontros passaram a contar com sorteios de brindes, doações de roupas, calçados, chapéus, mochilas, verduras, legumes, pães e até itens como carrinhos de bebê, panelas de pressão, geladeiras e bicicletas.







A cada último sábado do mês, Alexandre promove ainda o Encontro de Amigos, um evento comunitário que reúne famílias e voluntários para um momento de acolhimento, alimentação, sorteios e distribuição de doações.



"É um trabalho feito com amor, com o que conseguimos arrecadar. Às vezes é pouco, mas é de coração. E a gente faz questão de receber cada pessoa com respeito e carinho", destaca.



Mais do que doar alimentos e bens materiais, o projeto representa acolhimento, escuta e valorização da dignidade humana.



“Muitas vezes, o que as pessoas mais precisam é de atenção, de alguém que diga ‘você importa’. Nosso trabalho é sobre isso também”.



Alexandre ressalta que acompanha o trabalho da imprensa local, especialmente do jornal O Pantaneiro, e por isso decidiu compartilhar sua história.



"Meu tio acompanha vocês, sempre falou bem. Quando soube da força do jornal em Aquidauana, pensei: é uma oportunidade de mostrar para minha cidade que a gente está aqui, fazendo a diferença, e que em breve esse trabalho vai chegar aí também".



As ações sociais realizadas por Alexandre Moura acontecem de forma totalmente voluntária e contam com doações arrecadadas por ele, sua esposa e sua mãe. Para ele, a solidariedade não tem fronteiras — e o compromisso com o próximo é o maior presente que pode oferecer às comunidades.



“Queremos levar esse projeto para outras regiões e, principalmente, para Aquidauana. Porque é de lá que eu vim. É lá que começou minha história. E eu quero que esse trabalho também faça parte da história de quem ainda precisa”, finaliza.

