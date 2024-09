Alívio: final de semana pode ser de chuva em Aquidauana

Chuva na região / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Depois de um período prolongado de calor intenso e baixa umidade relativa do ar, Aquidauana finalmente pode respirar aliviada. A previsão do tempo para o final de semana indica que a tão esperada chuva está a caminho, trazendo um alívio muito necessário para a população.



No sábado (14), os habitantes de Aquidauana devem se preparar para um céu predominantemente nublado. Apesar das nuvens, a temperatura ainda poderá atingir impressionantes 38ºC, com uma mínima esperada de 24ºC. A sensação de calor será elevada, e a umidade relativa do ar continuará baixa, mantendo o desconforto habitual dos últimos dias.



No entanto, a verdadeira mudança ocorrerá no domingo (15), quando a previsão indica a chegada da chuva. As condições meteorológicas devem proporcionar um alívio significativo, reduzindo a temperatura máxima para 33ºC e a mínima para 21ºC. A chuva não apenas diminuirá o calor extremo, mas também ajudará a elevar a umidade do ar, trazendo um pouco de conforto para os residentes que enfrentaram dias áridos e escaldantes.



A expectativa é de que este fenômeno climático proporcione um alívio temporário, mas necessário, e permita que a população de Aquidauana possa, finalmente, desfrutar de uma pausa do calor sufocante. A chegada da chuva promete trazer um respiro para a cidade e melhorar a qualidade de vida, mesmo que por um breve período.