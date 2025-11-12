Acessibilidade

12 de Novembro de 2025 • 14:38

Solidariedade

Almoço arrecada fundos para casal que perdeu tudo em incêndio em Aquidauana

Toda a arrecadação do evento será destinada à reconstrução do lar do casal

Da redação

Publicado em 12/11/2025 às 11:56

Atualizado em 12/11/2025 às 13:15

João Éric/ O Pantaneiro

Um almoço beneficente será realizado no próximo dia 7 de dezembro (domingo), no Clube Arpa, em Aquidauana, com o objetivo de arrecadar fundos para ajudar o casal Jane e Cleomildo, que perdeu tudo em um incêndio ocorrido recentemente na Rua João Dias, no bairro Vila Paraíso.

Segundo informações, o incêndio destruiu completamente a residência da família. As causas das chamas ainda estão sendo apuradas, mas felizmente não houve vítimas. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local e conseguiram controlar o fogo, evitando que as chamas se espalhassem para imóveis vizinhos.

Toda a arrecadação do evento será destinada à reconstrução do lar do casal. O almoço será servido das 12h às 14h, e o valor do convite é de R$ 40,00. Crianças de até 8 anos não pagam.

Atrações musicais confirmadas

O evento contará com diversas atrações musicais, entre elas os artistas Miller Trifer, Gleici Helena, Gabriel Castilho e a dupla Brendo & Vinícius, que se apresentam de forma voluntária em apoio à causa.

Pontos de venda de convites

Os convites podem ser adquiridos em diversos pontos da cidade, como:

Supermercado Seriema

Farmácia Popular

Manieira Lanches

LG Lili

Drogão Popular

Tralha MS Pesca e Camping

Garaparia Tropical

Academia EnerGym

Barber Club 67

Laca Materiais de Construção

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99154-6708, com Clemildo.

