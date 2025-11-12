Almoço arrecada fundos para casal que perdeu tudo em incêndio em Aquidauana

Toda a arrecadação do evento será destinada à reconstrução do lar do casal
João Éric/ O Pantaneiro
Um almoço beneficente será realizado no próximo dia 7 de dezembro (domingo), no Clube Arpa, em Aquidauana, com o objetivo de arrecadar fundos para ajudar o casal Jane e Cleomildo, que perdeu tudo em um incêndio ocorrido recentemente na Rua João Dias, no bairro Vila Paraíso.
Segundo informações, o incêndio destruiu completamente a residência da família. As causas das chamas ainda estão sendo apuradas, mas felizmente não houve vítimas. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local e conseguiram controlar o fogo, evitando que as chamas se espalhassem para imóveis vizinhos.
Toda a arrecadação do evento será destinada à reconstrução do lar do casal. O almoço será servido das 12h às 14h, e o valor do convite é de R$ 40,00. Crianças de até 8 anos não pagam.
Atrações musicais confirmadas
O evento contará com diversas atrações musicais, entre elas os artistas Miller Trifer, Gleici Helena, Gabriel Castilho e a dupla Brendo & Vinícius, que se apresentam de forma voluntária em apoio à causa.
Pontos de venda de convites
Os convites podem ser adquiridos em diversos pontos da cidade, como:
Supermercado Seriema
Farmácia Popular
Manieira Lanches
LG Lili
Drogão Popular
Tralha MS Pesca e Camping
Garaparia Tropical
Academia EnerGym
Barber Club 67
Laca Materiais de Construção
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99154-6708, com Clemildo.
