Almoço arrecada fundos para casal que perdeu tudo em incêndio em Aquidauana

João Éric/ O Pantaneiro

Um almoço beneficente será realizado no próximo dia 7 de dezembro (domingo), no Clube Arpa, em Aquidauana, com o objetivo de arrecadar fundos para ajudar o casal Jane e Cleomildo, que perdeu tudo em um incêndio ocorrido recentemente na Rua João Dias, no bairro Vila Paraíso.



Segundo informações, o incêndio destruiu completamente a residência da família. As causas das chamas ainda estão sendo apuradas, mas felizmente não houve vítimas. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local e conseguiram controlar o fogo, evitando que as chamas se espalhassem para imóveis vizinhos.



Toda a arrecadação do evento será destinada à reconstrução do lar do casal. O almoço será servido das 12h às 14h, e o valor do convite é de R$ 40,00. Crianças de até 8 anos não pagam.



Atrações musicais confirmadas



O evento contará com diversas atrações musicais, entre elas os artistas Miller Trifer, Gleici Helena, Gabriel Castilho e a dupla Brendo & Vinícius, que se apresentam de forma voluntária em apoio à causa.



Pontos de venda de convites



Os convites podem ser adquiridos em diversos pontos da cidade, como:



Supermercado Seriema



Farmácia Popular



Manieira Lanches



LG Lili



Drogão Popular



Tralha MS Pesca e Camping



Garaparia Tropical



Academia EnerGym



Barber Club 67



Laca Materiais de Construção



Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99154-6708, com Clemildo.



