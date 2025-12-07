Almoço beneficente para casal vítima de incêndio acontece hoje

O fogo consumiu o imóvel recentemente, deixando apenas perdas materiais
Arquivo/ O Pantaneiro
Aquidauana realiza hoje, domingo (7), um almoço beneficente no Clube Arpa para arrecadar fundos destinados à reconstrução da casa do casal Jane e Cleomildo, que perdeu todos os pertences após um incêndio que destruiu completamente a residência onde moravam, na Rua João Dias, Vila Paraíso.
O fogo consumiu o imóvel recentemente, deixando apenas perdas materiais. As causas do incêndio ainda estão em investigação. A atuação rápida do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar impediu que as chamas atingissem outras casas.
Evento acontece das 12h às 14h
O almoço será servido das 12h às 14h, no Clube Arpa, ao valor de R$ 40,00 por convite. Crianças de até 8 anos não pagam. Toda a renda será direcionada para auxiliar o casal na reconstrução da moradia.
O cardápio do evento inclui churrasco, arroz, feijão gordo, mandioca, farofa e salada.
Além da ação solidária, o público contará com apresentações voluntárias de artistas locais:
Miller Trifer
Gleici Helena
Gabriel Castilho
Brendo & Vinícius
As atrações musicais integram o esforço coletivo para apoiar a família, reunindo comunidade e voluntários em um gesto de solidariedade.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Atenção
Moto atinge ônibus estacionado e deixa dois feridos em Aquidauana
Após denúncia ao O Pantaneiro, veículo furtado em Aquidauana é localizado
Semana termina com 47 vagas de emprego disponíveis em Aquidauana
Sistema penitenciário
O governador Eduardo Riedel, que participou do evento, reforçou o compromisso com o fortalecimento da Polícia Penal
Educação
O evento aconteceu no auditório do Centro de Convenções, que recebeu familiares, membros da comunidade escolar, autoridades e convidados
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS