Almoço beneficente para casal vítima de incêndio acontece hoje

Arquivo/ O Pantaneiro

Aquidauana realiza hoje, domingo (7), um almoço beneficente no Clube Arpa para arrecadar fundos destinados à reconstrução da casa do casal Jane e Cleomildo, que perdeu todos os pertences após um incêndio que destruiu completamente a residência onde moravam, na Rua João Dias, Vila Paraíso. O fogo consumiu o imóvel recentemente, deixando apenas perdas materiais. As causas do incêndio ainda estão em investigação. A atuação rápida do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar impediu que as chamas atingissem outras casas. Evento acontece das 12h às 14h O almoço será servido das 12h às 14h, no Clube Arpa, ao valor de R$ 40,00 por convite. Crianças de até 8 anos não pagam. Toda a renda será direcionada para auxiliar o casal na reconstrução da moradia. O cardápio do evento inclui churrasco, arroz, feijão gordo, mandioca, farofa e salada. Além da ação solidária, o público contará com apresentações voluntárias de artistas locais: Miller Trifer

Gabriel Castilho

Brendo & Vinícius



As atrações musicais integram o esforço coletivo para apoiar a família, reunindo comunidade e voluntários em um gesto de solidariedade.

