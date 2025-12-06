Almoço beneficente será realizado neste domingo no Clube Arpa

O Pantaneiro

Aquidauana se mobiliza mais uma vez em prol da solidariedade. Amanhã, domingo (7 de dezembro), será realizado um almoço beneficente no Clube Arpa, com o objetivo de arrecadar fundos para ajudar o casal Jane e Cleomildo, que perdeu todos os seus pertences após um incêndio que destruiu completamente a residência onde moravam, na Rua João Dias, na Vila Paraíso.

O fogo, que consumiu a casa recentemente, deixou apenas perdas materiais. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, mas, felizmente, ninguém ficou ferido. A rápida ação das equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar impediu que as chamas se espalhassem para outras casas.

Evento será realizado amanhã

O almoço será realizado no Clube Arpa, das 12h às 14h e o valor do convite é de R$ 40,00. Crianças de até 8 anos têm entrada gratuita. Toda a renda obtida será destinada à reconstrução do lar do casal, que atualmente depende do apoio da comunidade para recomeçar.

O evento contará com apresentações voluntárias de diversos artistas locais, entre eles:

Miller Trifer

Gleici Helena

Gabriel Castilho

Brendo & Vinícius

As atrações musicais prometem animar o público e fortalecer ainda mais o clima de solidariedade.

Os convites podem ser adquiridos nos seguintes pontos da cidade:

Supermercado Seriema

Farmácia Popular

Doceria Mineira

Academia LG Fit

Drogão Popular

Tralha MS Pesca e Camping

Garaparia Tropical

Academia EnerGym

Barber Club 67

LACA Laboratório de Análises Clínicas de Aquidauana

Casa de Carne Mult Frios Assis

Casa do Peixe

Informações

Mais detalhes podem ser obtidos diretamente com Clemildo, pelo telefone (67) 99154-6708.