Almoço beneficente será realizado neste domingo no Clube Arpa

Aquidauana se mobiliza mais uma vez em prol da solidariedade. Amanhã, domingo (7 de dezembro), será realizado um almoço beneficente no Clube Arpa, com o objetivo de arrecadar fundos para ajudar o casal Jane e Cleomildo, que perdeu todos os seus pertences após um incêndio que destruiu completamente a residência onde moravam, na Rua João Dias, na Vila Paraíso.
O fogo, que consumiu a casa recentemente, deixou apenas perdas materiais. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, mas, felizmente, ninguém ficou ferido. A rápida ação das equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar impediu que as chamas se espalhassem para outras casas.
Evento será realizado amanhã
O almoço será realizado no Clube Arpa, das 12h às 14h e o valor do convite é de R$ 40,00. Crianças de até 8 anos têm entrada gratuita. Toda a renda obtida será destinada à reconstrução do lar do casal, que atualmente depende do apoio da comunidade para recomeçar.
O evento contará com apresentações voluntárias de diversos artistas locais, entre eles:
Miller Trifer
Gleici Helena
Gabriel Castilho
Brendo & Vinícius
As atrações musicais prometem animar o público e fortalecer ainda mais o clima de solidariedade.
Os convites podem ser adquiridos nos seguintes pontos da cidade:
Supermercado Seriema
Farmácia Popular
Doceria Mineira
Academia LG Fit
Drogão Popular
Tralha MS Pesca e Camping
Garaparia Tropical
Academia EnerGym
Barber Club 67
LACA Laboratório de Análises Clínicas de Aquidauana
Casa de Carne Mult Frios Assis
Casa do Peixe
Informações
Mais detalhes podem ser obtidos diretamente com Clemildo, pelo telefone (67) 99154-6708.
Oportunidade
Educação
Sorte
