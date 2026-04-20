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Almoço das Famílias reúne comunidade católica de Aquidauana e esgota 600 ingressos

Evento realizado pela Paróquia Imaculada Conceição no Clube Arpa teve renda revertida para ECC e Segue-me

Da redação

Publicado em 20/04/2026 às 12:46

Atualizado em 20/04/2026 às 12:52

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O Pantaneiro

O tradicional Almoço das Famílias, realizado neste domingo (19), pela Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, foi um grande sucesso em Aquidauana. Os 600 ingressos disponíveis foram todos vendidos, confirmando o evento como um dos mais aguardados da comunidade católica do município.

O Clube Arpa recebeu fiéis, moradores e visitantes a partir das 11h30, em um ambiente de muita alegria, acolhimento e fraternidade. O cardápio caprichado com churrasco, arroz, salada, farofa e mandioca agradou a todos e contribuiu para o clima festivo do encontro.

Mais do que uma celebração comunitária, o evento tem um propósito especial: a renda arrecadada é revertida para o custeio do ECC (Encontro de Casais com Cristo) e do Segue-me (Encontro de Jovens com Cristo), iniciativas que transformam vidas e fortalecem a fé de casais e jovens da região.

A adesão expressiva da comunidade demonstra o carinho e o reconhecimento que a paróquia conquistou ao longo dos anos com ações como essa, que vão além de uma simples refeição e se tornam verdadeiros momentos de partilha, fé e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. O sucesso do evento também reforça a importância da união entre a igreja e a comunidade na realização de ações que beneficiam diretamente projetos de formação e evangelização.

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