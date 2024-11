Aluno de Aquidauana conquista o pódio nos 100 metros rasos nas Paralimpíadas Escolares

Divulgação

O aluno do 4º ano da Pestalozzi de Aquidauana, Kaio Albert Vargas Lopes, conquistou o terceiro lugar nos 100 metros rasos masculino na categoria T20 (deficiência intelectual) durante as Paralimpíadas Escolares Nacionais 2024.

O evento ocorre de 25 a 30 de novembro no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo e reúne jovens talentos de todo o país em diferentes modalidades esportivas adaptadas.

A equipe da Pestalozzi é composta por oito atletas e dois professores, representando as cidades de Aquidauana e Anastácio. A delegação local integra o grupo de Mato Grosso do Sul.

Atletas e modalidades

Na modalidade de atletismo, o time é formado por Lucas Antônio da Cruz, Kaio Albert, Moisés Pereira, Tayla Rafaela Garcia Santana, Gabriel Arthur e Rafael Nunes, todos treinados pelo professor Hígor Assis.

Já no Parabadminton, a atleta Yzarrara da Silva Santos representará a equipe, sob a orientação do professor Lázaro Sena.

O grupo demonstra confiança e entusiasmo com a oportunidade de participar do maior evento paralímpico escolar do Brasil. Além de promover a inclusão no esporte, a competição é um espaço para fortalecer o espírito de superação e inspirar novas gerações de atletas.