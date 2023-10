Alunos da comunidade indígena visitam a Câmara de Aquidauana

Crianças participaram / Divulgação

Na manhã da última sexta-feira (27), um grupo de estudantes fez uma visita técnica ao Legislativo Municipal de Aquidauana. As crianças fazem parte do projeto “Academia e Futebol” do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – IFMS, desenvolvido nas comunidades indígenas Ipegue e Lagoinha.

Cerca de 45 crianças foram recepcionadas pelo presidente da Casa vereador Nilson Pontim e conheceram o trabalho e as dependências da Câmara, podendo inclusive, conhecer o Plenário e trocar ideias com o anfitrião, seu Nilson.O Presidente agradeceu a visita e colocou a Casa de Leis a disposição da comunidade escolar. “É muito importante esse tipo de iniciativa com nossos alunos, que desde pequenos tenham ao menos uma noção do que é e como funciona a política. A Câmara está aberta para todos e fica o convite para conhecer nosso trabalho”, disse.

As sessões legislativas acontecem todas as terças-feiras às 19h e são abertas ao público.