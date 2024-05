Alunos da E.M. Aracy Moreira dos Santos visitam o Parque da Lagoa Comprida

Na manhã de ontem, 27, as crianças do 1º ano A e B, da Escola Municipal Aracy Moreira dos Santos, fizeram uma visita na Lagoa Comprida de Aquidauana.

A visita foi acompanhada pelos professores e guiada pelo Biólogo da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) – Dr. Fernando Ibanez, que falou da importância do meio ambiente e das pessoas se conscientizarem sobre a preservação da natureza.

Ao longo da manhã, o biólogo caminhou pelo Parque com as crianças e explicou sobre as diferentes texturas e fragrâncias das folhas, bem como, falou sobre frutos, sementes, histórias das árvores, e dos animais que ali vivem. Aguçando assim a curiosidade da turma e muitas dúvidas foram sanadas.

SERVIÇO – Para agendamento de visitas guiadas de instituições e grupos, basta procurar a Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h, na Rua Giovani Toscano de Brito, nº 1784 – Serraria (em frente a Lagoa Comprida), telefone: 3240-1400 (ramal 1580).

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana