Alunos da Escola Falcão participam de oficina com óculos 3D

Divulgação

Em continuidade ao Maio Amarelo, na manhã desta terça-feira (16), no Instituto Educacional Falcão, a Prefeitura de Aquidauana por meio do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) realizou uma palestra e oficina sobre a segurança no trânsito e os perigos de dirigir após ingerir bebidas alcoólicas.

Para alertar sobre os perigos no trânsito e a importância de obedecer a legislação, a palestrante e coordenadora da Educação para o trânsito - Ana Maria Cipro, fez uma dinâmica com os alunos acerca da temática do Maio Amarelo. A ação teve o apoio do DETRAN-MS.

Os alunos utilizando o óculos 3D, do DETRAN, puderam conferir a sensação de estarem embriagados e precisarem executar comando básico em um circuito. Visão turva, perda de coordenação motora, redução no tempo de resposta, dificuldade de concentração e percepção. Com todas essas características, é impossível conduzir um veículo com segurança.

Para finalizar, foi realizada a atividade prática de simulação de embriaguez no trânsito, utilizando os óculos 3D. Os óculos simuladores de embriaguez têm dois níveis: verde - levemente alcoolizado e preto - altamente alcoolizado. Dessa forma, os alunos passaram pelo circuito montado e puderam ter uma boa noção de como se fica ao ingerir bebidas alcoólicas.