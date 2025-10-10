Alunos da Irene Cicalise visitam o Parque da Lagoa Comprida em Aquidauana

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

As atividades ocorreram nos períodos matutino e vespertino e envolveram estudantes do Pré-escolar ao 9º ano. A programação incluiu trilhas ecológicas, aulas-passeio, visita ao viveiro municipal e atividades no parquinho, com acompanhamento da equipe técnica responsável pela gestão do parque.

O Parque Municipal da Lagoa Comprida, em Aquidauana, recebeu cerca de 150 alunos do Centro de Educação Professora Irene Cicalise na terça-feira (8). A visita fez parte de uma programação especial pelo Dia das Crianças, organizada em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

A ação teve como foco o contato dos estudantes com a natureza e a educação ambiental, promovendo momentos de aprendizado sobre a fauna, flora e preservação do meio ambiente.

