Alunos da Patrulha Mirim estão cursando informática no IFMS

Divulgação

As crianças matriculadas no Projeto Patrulha Mirim de Aquidauana estão participando do curso de informática, no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), campus Aquidauana.

O curso é ministrado pelos professores do IFMS dos cursos Rede de Computadores e Sistemas para Internet, com auxílio dos acadêmicos dos respectivos cursos superiores, que monitoram e auxiliam os Patrulheiros Mirins. O Curso de Informática teve início neste de mês de abril e encerramento está previsto para junho, quando as crianças receberão certificados.

De acordo com a coordenadora dos cursos, Rosemeire Soares, "as crianças são divididas por faixa etária para entrar nas salas de informática. As menores (9 a 11 anos), por exemplo, aprendem desde como ligar e desligar o computador, pesquisas no google até criar desenhos no paint e outros aplicativos na internet. Já os maiores, com idade entre 12 a 16 anos, estão aprendendo sobre iniciação a Processamento de Dados a Critérios de como pesquisar na internet".

Em primeiro momento, as crianças do Projeto Patrulha Mirim, antes de iniciarem as aulas do Curso de Informática, realizaram visita ao IFMS no intuito de conhecer toda estrutura da instituição, acompanhadas de perto pela secretária de Assistência Social Josilene Rodrigues, pela assessora especial Rose Bossay, coordenadora Márcia Tozani, instrutor militar Cabo Gilmar Cabral e pelas monitoras Adriana Gomes e Thays Franco e foram recebidas pela Diretora Geral do Campus Aquidauana do IFMS - Hilda Ribeiro Romero.

Importante destacar que, o projeto Patrulha Mirim, de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Aquidauana, via Secretaria de Assistência Social acontece em cooperação com o 7º Batalhão da Polícia Militar e acolhe na sede do Batalhão da PM, no período matutino com 56 crianças, com faixa etária entre 9 a 16 anos.