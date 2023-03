Alunos da Patrulha Mirim iniciam ano letivo com toda empolgação em Aquidauana

O projeto Patrulha Mirim, em Aquidauana, proporciona aos patrulheiros conhecimentos civis, técnicos e práticos para viver em sociedade de forma saudável / Divulgação

Entoando o Hino Nacional, as 55 crianças com idade entre 09 e 17 anos, do Projeto Patrulha Mirim de Aquidauana, encantaram a todos na cerimônia de aula inaugural, realizada na manhã dessa segunda-feira (13), no auditório do 7º Batalhão da Polícia Militar.

Coordenado pelo cabo PM Gilmar, a Patrulha Mirim é um projeto social subsidiado pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, via Secretaria de Assistência Social, em parceria com o 7º Batalhão de Polícia Militar.

“Eu fui aluno do Patrulha Mirim e, foi nele que aprendi virtudes que carrego comigo até hoje. Foi quando eu estava no projeto como aluno, que consegui meu primeiro emprego. Vamos juntos este ano compartilhar conhecimento e mostrar o quão importante é o projeto. A vida de vocês já mudou no momento da inscrição no projeto”, afirmou o monitor PM Gilmar.

“Temos toda uma estrutura para cuidar de vocês, temos equipe qualificada e somando a parceria com a PM, só podemos colher grandes resultados e bons frutos. Assim, desejo ao Gilmar e toda equipe da SAS e PM, sucesso em mais este ano de projeto. Em nome da Administração Municipal, agradeço aos pais pela confiança”, reforçou a secretária de Assistência Social Josilene Rodrigues.

Encerrando a fala de autoridades, o tenente coronel Daniel Elias dos Santos, comandante do 7º BPM, parabenizou o monitor cabo PM Gilmar e as crianças. “Parabenizo pela forma brilhante com que cantaram o Hino Nacional. Agradeço a presença dos pais e responsáveis e, quero, também, oportunamente agradecer ao prefeito Odilon e a primeira-dama Maria Eliza por não medirem esforços para que este projeto tenha cada vez mais melhorias”, finalizou o comandante Daniel Elias dos Santos.

O projeto Patrulha Mirim, em Aquidauana, proporciona aos patrulheiros conhecimentos civis, técnicos e práticos para viver em sociedade de forma saudável, preparando-os para serem cidadãos de boa conduta e, também, profissionais exemplares no futuro, pois são apresentados a eles as possibilidades de crescimento, de estudo e de formação para mudar de vida e de cenário social.