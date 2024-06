Alunos da Patrulha Mirim levam alegria aos idosos do CCI

Com encontro de gerações, na manhã desta segunda-feira, 17, as crianças do Projeto Patrulha Mirim estiveram visitando os vovôs e vovós do Centro de Convivência dos Idosos (CCI), de Aquidauana.

Foram realizadas diversas atividades em conjunto entre as crianças e os idosos, com intuito de incentivar um aprendizado mútuo, em que os idosos pudessem passar sua experiência e conhecimento de vida e as crianças, por sua vez, compartilhassem as novidades que vivenciam.

As crianças e os idosos interagiram por meio de jogos de mesa, danças e troca de experiência. A visita ao CCI faz parte das atividades em comemoração ao “Junho Prata”, que é o mês de Combate a Violência Contra a Pessoa Idosa.



“Todos realmente se envolveram, as crianças acolheram os mais velhos como se fossem muito próximos, tratando-os com respeito e doçura. Isso é muito importante para quedesde cedo as crianças aprendam a tratar bem os idosos.Esse encontro fez muito bem para todos, inclusive, para nossas crianças”, disse a coordenadora do Projeto Patrulha Mirim, Márcia Tozani.



*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana