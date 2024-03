Alunos da Patrulha Mirim participam de palestra sobre violência contra mulher

Rafael Dias, Prefeitura de Aquidauana

Palestra para os 54 alunos do projeto social Patrulha Mirim de Aquidauana, denominada “Operação Átria”, que faz parte de uma campanha nacional de conscientização e prevenção da violência contra a mulher, foi realizada ontem (18), no auditório do 7º Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana.

A Operação Átria também busca encontrar suspeitos de crimes contra a mulher, tais, como: feminicídio, lesão corporal, estupros entre outros, e tem como publico alvo crianças e adolescentes.

A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e executada pelas Secretarias Estaduais de Segurança por meio das polícias civil e militar.

A operação também tem apoio de instituições parceiras, que atuam na prevenção sobre o tema, violência contra a mulher suas causas, formas de prevenção e enfrentamento.

A palestra foi ministrada pela 3ºsgt Jaqueline Brites Canhete Frazão, do 7º Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana. Na oportunidade, a policial falou da importância do respeito às mulheres, a prevenção da violência desde a infância, além de receberem orientações de como denunciar e identificar casos de violência contra a mulher.

A palestra da Operação Átria também será ministrada nesta segunda-feira para crianças e adolescentes que moram na Furnas dos Baianos e região.