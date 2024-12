Alunos da Pestalozzi de Aquidauana são destaque nas Paralimpíadas

Divulgação/ Pestalozzi

Estudantes da Pestalozzi de Aquidauana fizeram história nas Paralimpíadas Escolares Nacionais 2024, contribuindo para que Mato Grosso do Sul alcançasse o quinto lugar na classificação geral da competição, realizada em São Paulo.



Os jovens atletas garantiram importantes resultados para o estado:



Kaio Albert Vargas Lopes conquistou o 3º lugar nos 100 metros masculino, categoria T20 (deficiência intelectual);

Rafael Nunes ficou com o 2º lugar na categoria T13 (baixa visão), sub-18;

Yzarrara da Silva Santos obteve o 3º lugar na modalidade de parabadminton feminino, sub-16.



Atletas e Treinadores



A equipe de atletismo foi composta por Lucas Antônio da Cruz, Kaio Albert, Moisés Pereira, Tayla Rafaela Garcia Santana, Gabriel Arthur e Rafael Nunes, todos sob o comando do professor Hígor Assis. Já na modalidade de parabadminton, a atleta Yzarrara da Silva Santos representou a equipe, com a orientação do professor Lázaro Sena.



Superação e Conquistas



Os resultados refletem o esforço e a dedicação dos alunos e de seus treinadores, além do suporte da instituição Pestalozzi de Aquidauana, que tem sido um espaço de inclusão e desenvolvimento para jovens com deficiência.



As Paralimpíadas Escolares Nacionais são o maior evento escolar de esportes adaptados do mundo e reúnem atletas de todo o Brasil, promovendo a inclusão, o esporte e a valorização do potencial de cada estudante. As conquistas dos jovens de Aquidauana reforçam o compromisso de Mato Grosso do Sul com o esporte paralímpico e destacam o talento local em competições de nível nacional.