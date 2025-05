Alunos da Pestalozzi recebem orientações sobre segurança no trânsito

Divulgação

Na última quarta-feira, 14, a Associação Pestalozzi de Aquidauana recebeu uma palestra interativa sobre educação no trânsito, promovida pelo Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/MS), o Instituto ICAS – Bandeiras Rodovias e demais instituições envolvidas na campanha.

A atividade, voltada para os alunos da instituição, teve caráter lúdico e educativo, abordando temas como as principais regras de trânsito, a importância da sinalização e o papel de cada cidadão na prevenção de acidentes. A ação integra a programação do "Maio Amarelo", movimento que busca chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito.

A palestra faz parte da campanha “Educar para Prevenir”, promovida pela Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e do DEMUTRAN, com apoio do Governo do Estado, Detran/MS, 7º Batalhão da Polícia Militar e Covel Moto Honda de Aquidauana.

A campanha tem como objetivo sensibilizar a população sobre a importância de atitudes responsáveis no trânsito, incentivando comportamentos seguros tanto de motoristas quanto de pedestres. Ao longo do mês de maio, diversas ações educativas estão sendo realizadas, como palestras em escolas, blitzes informativas e atividades em parceria com instituições locais.

Com iniciativas como essa, a Prefeitura de Aquidauana reforça o compromisso com a segurança no trânsito e a formação de cidadãos mais conscientes.

